2019-06-11T13:50:12+03:00
Общество

Совфед принял закон об ужесточении наказания за «пьяные» ДТП

Новый законопроект предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы для водителей, ставших виновником аварии в состоянии алкогольного опьянения
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Совфед принял закон об ужесточении наказания за «пьяные» ДТПСовфед принял закон об ужесточении наказания за «пьяные» ДТПФото: Алексей ФОКИН
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Во вторник, 11 июня, Совет Федерации РФ принял законопроект об ужесточении наказания за Дорожно-транспортные происшествия, совершенные в состоянии алкогольного опьянения и повлекшие тяжелые травмы или гибель людей.

Законопроект предусматривает наказание вплоть до 15 лет лишения свободы, если человек сел за руль пьяным и стал виновником аварии, которая привела к смерти двух или более. Ранее за подобное правонарушение грозило от четырех до девяти лет лишения свободы.

При гибели одного человека наказание составит от пяти до 12 лет лишения свободы вместо нынешних двух - семи. В случае тяжкого вреда здоровью наказание увеличивается до трех - семи лет тюремного заключения.

Напомним, 14 мая, инициатива о внесении поправок в закон о «нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств» была принята единогласно депутатами в первом чтении в Государственной думе. В третьем, окончательном чтении, Госдума приняла законопроект 30 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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