2019-06-11T17:26:39+03:00
Москва

В Москве ожидается похолодание до 21-23 градусов

До конца недели температура будет держаться на уровне 20-25 градусов
Екатерина БОЛГОВА
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Похолодание до 21-23 градусов ожидается в Москве 13 июняПохолодание до 21-23 градусов ожидается в Москве 13 июняФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В четверг, 13 июня, в российской столице похолодает, температура воздуха опустится на 8-10 градусов - до 21-23 градусов, а до конца недели ожидается около 20-25 градусов. Как заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, москвичей также ожидает кратковременный дождь с грозой.

"С 13 июня ... циркуляция воздуха изменится радикально. Пройдет хорошо выраженный фронт с кратковременным дождем и грозой, а самое главное, понизится температура, причем, сразу градусов на 8-10, до 21-23 градусов", - сказал Вильфанд, передает ТАСС.

Он отметил, что 14 и 15 июня температура воздуха составит около 20-25 градусов, а погода станет более облачной.

Во вторник и среду, 11 и 12 июня, сохранится жаркая летняя погода до 28-30 градусов с небольшой облачностью. В День России, 12 июня также возможен небольшой дождь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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