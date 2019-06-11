В Москве ожидается похолодание до 21-23 градусов
В четверг, 13 июня, в российской столице похолодает, температура воздуха опустится на 8-10 градусов - до 21-23 градусов, а до конца недели ожидается около 20-25 градусов. Как заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, москвичей также ожидает кратковременный дождь с грозой.
"С 13 июня ... циркуляция воздуха изменится радикально. Пройдет хорошо выраженный фронт с кратковременным дождем и грозой, а самое главное, понизится температура, причем, сразу градусов на 8-10, до 21-23 градусов", - сказал Вильфанд, передает ТАСС.
Он отметил, что 14 и 15 июня температура воздуха составит около 20-25 градусов, а погода станет более облачной.
Во вторник и среду, 11 и 12 июня, сохранится жаркая летняя погода до 28-30 градусов с небольшой облачностью. В День России, 12 июня также возможен небольшой дождь.
ИСТОЧНИК KP.RU
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