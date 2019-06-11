2019-06-11T17:58:29+03:00
Общество

Марш в поддержку Голунова в Москве состоится 16 июня на проспекте Сахарова

Власти официально согласовали проведение акции [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Иван Голунов на заседании судаИван Голунов на заседании судаФото: REUTERS
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Правительство Москвы согласовало проведение марша в поддержку журналиста интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова на 16 июня на проспекте Сахарова с 13:00 до 15:00 часов. Об этом сообщила пресс-служба московского департамента региональной безопасности.

«В правительство Москвы обратились председатель союза журналистов Москвы Павел Гусев, председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев, журналист и член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Екатерина Винокурова с просьбой провести массовое мероприятие в форме митинга 16 июня на проспекте Сахарова с 13:00 до 15:00 часов численностью до 20 тысяч человек», - сказано в пресс-релизе.

Как сообщал ранее сайт kp.ru, во вторник, 11 июня, стало известно, что задержанный 6 июня в центре Москвы журналист освобожден из-под домашнего ареста и уголовное дело в отношении Голунова закрыто в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления.

Заявление Владимира Колокольцева по ситуации с Иваном Голуновым.

ИСТОЧНИК KP.RU

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