Марш в поддержку Голунова в Москве состоится 16 июня на проспекте Сахарова

СЕГОДНЯ 17:58 2019-06-11T17:58:29+03:00

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Правительство Москвы согласовало проведение марша в поддержку журналиста интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова на 16 июня на проспекте Сахарова с 13:00 до 15:00 часов. Об этом сообщила пресс-служба московского департамента региональной безопасности.

«В правительство Москвы обратились председатель союза журналистов Москвы Павел Гусев, председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев, журналист и член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Екатерина Винокурова с просьбой провести массовое мероприятие в форме митинга 16 июня на проспекте Сахарова с 13:00 до 15:00 часов численностью до 20 тысяч человек», - сказано в пресс-релизе.

Как сообщал ранее сайт kp.ru, во вторник, 11 июня, стало известно, что задержанный 6 июня в центре Москвы журналист освобожден из-под домашнего ареста и уголовное дело в отношении Голунова закрыто в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/714241" frameborder="0"></iframe> Заявление Владимира Колокольцева по ситуации с Иваном Голуновым.

ИСТОЧНИК KP.RU