2019-06-11T18:56:10+03:00
Общество

Адвокат рассказала, что будет после решения об освобождении Ивана Голунова

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова отметила, что дело журналиста "прекращено по реабилитирующим основаниям"
Виктория ИВАШЕЧКИНААнастасия БОРБЛИК
Поделиться:
Комментарии: comments1
Адвокат рассказала, что будет после решения об освобождении Ивана ГолуноваАдвокат рассказала, что будет после решения об освобождении Ивана ГолуноваФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Российский адвокат Ольга Динзе в эфире Радио "Комсомольская правда" прокомментировала прекращение уголовного преследования журналиста "Медузы" Ивана Голунова.

Она отметила, что в том случае, если орган предварительного расследования выносит постановление о прекращении уголовного преследования в отношении человека, соответственно, сразу же все меры пресечения отменяются.

- Как только его адвокаты сообщат, как только будет вынесено данное постановление, Иван может быть свободен, - подчеркнула Динзе.

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова отметила, что дело журналиста "прекращено по реабилитирующим основаниям". Также она подчеркнула, что в России "есть диалог между властью, обществом и правозащитой".

Напомним, во вторник, 11 июня, стало известно, что уголовное преследование было прекращено в связи с недоказанностью участия журналиста Ивана Голунова в совершении преступления.

Заявление Владимира Колокольцева по ситуации с Иваном Голуновым.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Дело журналиста Ивана Голунова»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Ювентус» проявляет интерес сразу к четырем игрокам «Реал Мадрида»
Пушков прокомментировал предстоящие отставки в МВД в связи с делом Голунова
Путин присвоил звание генерала 18 офицерам МВД РФ
СК: Следствие установит все обстоятельства задержания Голунова
В Госдуме будут добиваться привлечения к ответственности полицейских, задержавших Голунова
"Дело прекращено по реабилитирующим основаниям": Москалькова прокомментировала отмену уголовного преследования Голунова
Адвокат: дело Голунова было закрыто благодаря беспрецедентной огласке
В работе "ВТБ-Онлайн" произошел крупный сбой
Марш в поддержку Голунова в Москве состоится 16 июня на проспекте Сахарова
Из-за проблем с контрабандой Зеленский отстранил от должности пять глав региональных СБУ
В Москве ожидается похолодание до 21-23 градусов
МВД направило в СК материалы расследования по действиям сотрудников полиции, которые задержали Голунова
Болтон: третий саммит Трампа с Ким Чен Ыном «вполне возможен»
В Совфеде оценили возможность введения четырехдневной рабочей недели
Джулиана Ассанжа в тюрьме обследовали психиатр и терапевт