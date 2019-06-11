Адвокат рассказала, что будет после решения об освобождении Ивана Голунова
Российский адвокат Ольга Динзе в эфире Радио "Комсомольская правда" прокомментировала прекращение уголовного преследования журналиста "Медузы" Ивана Голунова.
Она отметила, что в том случае, если орган предварительного расследования выносит постановление о прекращении уголовного преследования в отношении человека, соответственно, сразу же все меры пресечения отменяются.
- Как только его адвокаты сообщат, как только будет вынесено данное постановление, Иван может быть свободен, - подчеркнула Динзе.
Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова отметила, что дело журналиста "прекращено по реабилитирующим основаниям". Также она подчеркнула, что в России "есть диалог между властью, обществом и правозащитой".
Напомним, во вторник, 11 июня, стало известно, что уголовное преследование было прекращено в связи с недоказанностью участия журналиста Ивана Голунова в совершении преступления.
Заявление Владимира Колокольцева по ситуации с Иваном Голуновым.
ИСТОЧНИК KP.RU
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