2019-06-11T20:58:38+03:00
Звезды

В Сети опубликовали видео с пришедшим в сознание Бари Алибасовым

Российского продюсера доставили в больницу неделю назад после того, как он по ошибке выпил средство для очистки труб "Крот"
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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В Сети опубликовали видео с пришедшим в сознание Бари АлибасовымВ Сети опубликовали видео с пришедшим в сознание Бари АлибасовымФото: Личный архив
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На страничке российской группы НАНА в Instagram появилось видео с пришедшим в сознание продюсером Бари Алибасовым.

На кадрах видно, что что сотрудники больницы просят его приподняться, но Бари Каримович не совсем понимает, что ему говорят медики.

Поклонники группы НАНА пожелали Бари Алибасову в комментариях под видео скорейшего выздоровления.

Напомним, российского продюсера Бари Алибасова доставили в больницу во вторник, 4 июня, после того, как он случайно выпил средство для очистки труб "Крот" в своей студии, спутав его с соком. Проглотив ядовитую жидкость для канализации, он получил ожоги пищеварительного тракта. Спустя несколько дней, 6 июня, врачи приняли решение ввести продюсера в медикаментозный сон.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в вторник, 11 июня, Бари Алибасов пришел в себя после пяти суток медикаментозного сна. По словам сына продюсера, Бари Каримович полностью потерял память и никого не узнает. Свою супругу, Лидию Федосееву-Шукшину, он принял за обычную медсестру. Также Бари Алибасов-младший отметил, что продюсер похудел на 8 - 9 килограммов и не имеет возможности говорить из-за ожога. При этом он "машет руками, упорно пытается что-то мычать и улыбается"

Бари Алибасов вышел из состояния медикаментозного сна.

ИСТОЧНИК KP.RU

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