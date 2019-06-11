В Сети опубликовали видео с пришедшим в сознание Бари Алибасовым
На страничке российской группы НАНА в Instagram появилось видео с пришедшим в сознание продюсером Бари Алибасовым.
На кадрах видно, что что сотрудники больницы просят его приподняться, но Бари Каримович не совсем понимает, что ему говорят медики.
Поклонники группы НАНА пожелали Бари Алибасову в комментариях под видео скорейшего выздоровления.
Напомним, российского продюсера Бари Алибасова доставили в больницу во вторник, 4 июня, после того, как он случайно выпил средство для очистки труб "Крот" в своей студии, спутав его с соком. Проглотив ядовитую жидкость для канализации, он получил ожоги пищеварительного тракта. Спустя несколько дней, 6 июня, врачи приняли решение ввести продюсера в медикаментозный сон.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что в вторник, 11 июня, Бари Алибасов пришел в себя после пяти суток медикаментозного сна. По словам сына продюсера, Бари Каримович полностью потерял память и никого не узнает. Свою супругу, Лидию Федосееву-Шукшину, он принял за обычную медсестру. Также Бари Алибасов-младший отметил, что продюсер похудел на 8 - 9 килограммов и не имеет возможности говорить из-за ожога. При этом он "машет руками, упорно пытается что-то мычать и улыбается"
Бари Алибасов вышел из состояния медикаментозного сна.
ИСТОЧНИК KP.RU
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