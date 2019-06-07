2019-06-07T20:51:02+03:00
Звезды

«Состояние тяжелое, ждём, когда проснётся»: Бари Алибасов-младший рассказал о состоянии отца

Сын артиста круглосуточно дежурит у палаты реанимации [видео]
Алена МАРТЫНОВА
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Со вчерашнего дня Алибасов находится в состоянии медикаментозного снаСо вчерашнего дня Алибасов находится в состоянии медикаментозного снаФото: Иван МАКЕЕВ
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Четвёртый день Бари Алибасов находится в реанимации института имени Склифосовского, куда попал после того, как по ошибке выпил жидкость для прочистки труб. Пока состояние артиста оценивается как тяжёлое, но прогнозы врачей в целом благоприятны. Как сообщила «Комсомолке» личный доктор артиста Марият Мухина, операция на пищеводе Бари Каримовичу не понадобится, и возможно, уже через месяц он выпишется из больницы.

Со вчерашнего дня Алибасов находится в состоянии медикаментозного сна. О том, каково сейчас состояние продюсера, «Комсомольской правде» рассказал его сын Бари Алибасов-младший.

- Я сейчас у отца, он спит, в себя не приходит, - сообщил Бари Бариевич. - Состояние, как и вчера, стабильно тяжелое. Ждем, когда проснется. И сделаем завтра еще раз гастроскопию. Посмотрим желудок внутри, как там язвы и ожоги себя ведут.

Марият Мухина, личный врач Алибасова.Алена МАРТЫНОВА

Между тем, супруга Алибасова Лидия Фесосеева-Шукшина готовит иск к производителям «Крота» - речь идёт не только о компенсации за ущерб здоровью, но и о смене упаковки жидкости по всей стране. Сейчас, как уверены близкие артиста, бутылка с опасным ядом очень похожа на питьевой йогурт, поэтому их очень легко перепутать.

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Бари Алибасов выпил жидкость для прочистки труб и попал в реанимацию.Бари Алибасов попал в реанимацию после того, как выпил жидкость для прочистки труб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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