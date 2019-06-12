WhatsApp будет подавать в суд на спамеров

СЕГОДНЯ 00:57 2019-06-12T01:21:38+03:00

WhatsApp будет судиться с пользователями за «злоупотребления» в мессенджере Фото: REUTERS

Компания объявила, что борьба с теми, кто злоупотребляет мессенджером, с декабря этого года перейдет в правовое поле

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Компания WhatsApp объявила, что с 7 декабря 2019 года будет подавать в суд на пользователей, которые нарушают правила популярного мессенджера.

Речь, в частности, идет о так называемых спамерах: тех, кто занимается автоматизированной или массовой рассылкой сообщений. Кроме того, правилами пользования ресурсом запрещено использовать программу не для личного общения.

Как говорится в опубликованном на официальном сайте приложения пресс-релизе, «компания WhatsApp будет предпринимать правовые действия против лиц, занимающихся или помогающих другим в злоупотреблениях, нарушающих наши условия предоставления услуг». В сообщении уточняется, что нарушениями считаются «рассылка автоматизированных или массовых сообщений или использование платформы не для личного общения, даже если это решение основано только на информации, полученной нами вне нашей платформы».

В качестве примера такой информации пресс-служба называет «публичные заявления от компаний о том, что они используют WhatsApp способами, нарушающими наши условия».

«Тем самым мы уведомляем о том, что мы будем предпринимать судебные иски против компаний, в отношении которых у нас имеются лишь внеплатформенные доказательства злоупотреблений», - подчеркивается в заявлении.

При этом в WhatsApp отметили, что уже «обнаружили и заблокировали миллионы аккаунтов, злоупотребляющих нашими услугами», добавив, что для борьбы с массовыми рассылками сообщений будут использовать все доступные способы.

К слову, как ранее писал сайт kp.ru, в начале в мая в голосовых звонках мессенджера нашли крупную уязвимость, благодаря которой хакеры получили возможность устанавливать на мобильные телефоны вредоносное программное обеспечение, даже если абонент не брал трубку.

ИСТОЧНИК KP.RU