Макрон заявил о желании провести переговоры с Путиным
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что намерен в ближайшее время провести переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным. По его словам, стратегическому диалогу с Россией необходимо придать «новый импульс».
«Нам нужна стратегическая дискуссия, поэтому в ближайшие недели у меня будет новый подробный и содержательный разговор с президентом России Владимиром Путиным», - сказал французский лидер в интервью телеканалу RTS.
Он добавил, что говорить с главой российского государства хочет не только как президент, но и в качестве председателя группы «Большой семерки» (G7). По словам Макрона, несмотря на имеющиеся разногласия, диалог с Россией нужен всем европейским странам. «Европе необходим новый диалог по вопросам доверия и безопасности в отношениях с Россией».
«Европа, в которую я верю, с ее многополярностью, которую я отстаиваю, должна выстраивать с Россией новые правила доверия и безопасности, а не только соглашаться с НАТО», - подчеркнул французский лидер.
Напомним, год назад Эммануэль Макрон приезжал в Санкт-Петербург на экономический форум, тогда президент России принял его в Константиновском дворце.
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ИСТОЧНИК KP.RU