Группа Radiohead опубликовала записи, за которые у нее хакеры вымогали выкуп

СЕГОДНЯ 11:48 2019-06-12T11:48:38+03:00

Изменить размер текста: A A

Участники британской рок-группа Radiohead выложили в сеть неизданные ранее архивные записи в ответ на шантаж хакеров опубликовать их, если им не заплатят 150 тысяч долларов.

Как пояснил участник группы Джонни Гринвуд, на прошлой неделе взломщики украли у фронтмена группы Тома Йорка минидиск с записями времен альбома OK Computer, вышедшего в 1997 году. «Вместо жалоб или полного игнорирования мы публикуем 18 часов (записи) на сервисе Bandcamp в поддержку (экологического движения) Extincion Rebellion", - добавил он в «Твиттере».

Гринвуд отметил, что вообще группа никогда не планировала публиковать эти записи. Среди главных произведений музыкантов, которые стали доступны, - 12-минутная версия песни Paranoid Android, демозапись вокалиста Тома Йорка Karma Police и десятки неизданных или незаконченных песен.

ИСТОЧНИК KP.RU