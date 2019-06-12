Умер посол России в Сенегале Сергей Крюков

СЕГОДНЯ 12:20 2019-06-12T12:26:46+03:00

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В Сенегале скончался посол России в этой африканской стране Сергей Крюков. Об этом сообщила пресс-служба дипмиссии в Facebook.

"Коллектив посольства России в Сенегале скорбит в связи с безвременной кончиной Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации в Республике Сенегал и Республике Гамбия по совместительству Крюкова Сергея Николаевича", - говорится в сообщении, опубликованном в Facebook.

В заявлении посольства отмечается, что Крюков был "блестящим дипломатом", профессионалом своего дела. "На всех занимаемых постах Сергей Николаевич проявлял высокую личную ответственность и компетентность, отстаивая национальные интересы Российской Федерации и содействуя реализации внешнеполитического курса нашей страны", - отметили в посольстве.

Сергей Крюков родился в 1960 году. В 1982 году он окончил МГИМО, после чего работал в посольствах СССР и России в Мали, Габоне, Зимбабве и Мадагаскаре, а также в различных департаментах МИД России. В 2014 году он был назначен на должность посла в Сенегале с аккредитацией в Гамбии.

ИСТОЧНИК KP.RU