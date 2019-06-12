2019-06-12T13:01:09+03:00
Спорт

Гвардиола отклонил последнее миллионное предложение «Ювентуса»

Стала известна баснословная сумма, которую туринский клуб предложил Хосепу Гвардиоле, чтобы переманить его к себе
Дарья КРЫЛОВА
Поделиться:
Пеп Гвардиола возглавил «горожан» в 2016-м и с тех пор одержал уже две победы в чемпионате АнглииПеп Гвардиола возглавил «горожан» в 2016-м и с тех пор одержал уже две победы в чемпионате АнглииФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Как выяснил сегодня туринский клуб, деньги решают многое, но не все. В частности, тренер «Манчестера Сити» Хосеп Гвардиола отклонил очередное миллионное предложение «туринцев» встать у руля клуба. Каталонский специалист в очередной раз сообщил руководству «Старой Синьоры», что «счастлив в «Сити» и не собирается в ближайшее время менять клубную прописку».

Пеп Гвардиола возглавил «горожан» в 2016-м и с тех пор одержал уже две победы в чемпионате Англии. Каталонцу пришлось строить команду с нуля, комплектуя под себя и потратить немало сил для того, чтобы достичь того уровня команды, на каком «Манчестер Сити» находится сейчас, так что его отказ возглавить «Ювентус» кажется весьма разумным – кому хочется бросать новенький автомобиль собственной сборки на произвол судьбы, бесплатно отдавая кому-то еще и уходить в команду, где, очевидно, царит кризис?

Пеп ответил отказом еще на самое первое предложение «туринцев», но руководство «Старой Синьоры», для которого каталонский специалист после увольнения с поста главного тренера Массимилиано Аллегри стал приоритетной целью для «бьянконерри» из-за его впечатляющих достижений: он по три раза выигрывал чемпионаты Испании и Германии с «Барселоной» и «Баварией» соответственно.

Забавно, что для «Ювентуса» в последнее время в приоритете не домашний чемпионат, а Лига Чемпионов, а именно этот турнир каталонскому специалисту ни разу не давался.

Вторым кандидатом на пост главного тренера «Ювентуса» является Маурицио Сарри, тренировавший «Наполи» и «Челси».

О назначении Сарри пока не объявлено, и как стало ясно из последнего инцидента, «Ювентус» не спешит с этим, потому что все еще надеется за счет повышения планки зарплаты переманить Хосепа Гвардиолу. Последнее предложение туринского клуба, которое Гвардиола в очередной раз отклонил составило 20 миллионов евро в год.

Будет ли «Ювентус» предпринимать попытки переманить его за счет больших денег и дальше или же наконец отступится – не известно.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Представитель Зеленского заявил, что украинский будет единственным государственным языком на Украине
В МИД Китая опровергли сведения о готовности властей направить армию в Гонконг
МИД РФ: встреча Путина и Трампа на G20 в Осаке может пройти "на ногах"
В посольстве РФ заявили, что Лондон пренебрегает обязательствами, скрывая данные о деле Глушкова
В Португалии полиция задержала итальянца, "заминировавшего" самолет
Посла Латвии в России оскорбили шутки россиян про шпроты
Медведев поздравил жителей страны с Днем России
Гидрометцентр продлил "оранжевый" уровень погодной опасности в Москве
В России могут появиться военные летчицы
Патрушев не располагает данными о причастности сотрудников ФСБ к делу Голунова
Послы Евросоюза утвердили продление на год санкций против России по Крыму
Умер посол России в Сенегале Сергей Крюков
Лидер КНДР поздравил Путина с Днем России
Испания согласилась на увеличение воинского контингента США без изменения договора
Трамп пожаловался на работу Федеральной резервной системы
В Афганистане в результате ошибочного авиаудара погибли пять военнослужащих
Группа Radiohead опубликовала записи, за которые у нее хакеры вымогали выкуп
Росстат назвал регионы с самой высокой смертностью и рождаемостью
Первая партия новейших пистолетов "Удав" поступила на вооружение российских военных