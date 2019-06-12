2019-06-12T17:54:12+03:00
Общество

Disney переснимет мультик "Чип и Дейл спешат на помощь"

Компания запланировала производство 39 серий
Григорий ЛЕОРДА
Поделиться:
Чип и Дейл вернутся на экраны.Чип и Дейл вернутся на экраны.Фото: скрин с видео
Изменить размер текста:

Студия Disney собирается переснять мультсериал "Чип и Дейл спешат на помощь". В планах у компании 39 новых серий.

Известно, что в разработке будут современные сюжеты. При этом стиль анимации останется прежним. Длинна каждой серии будет около семи минут. А вот происходящее в мультсериале будет показано без слов, в "классическом комедийном стиле".

Disney заручился поддержкой французской компании Xilam. Предполагается, что первые серии увидят пользователи стримингового сервиса Disney+. Он еще не открыт, но должен быть запущен к концу 2019 года, пишет издание Variety.

Кроме того, в Disney намерены снять продолжение полнометражного анимационного фильма "Корпорация монстров". Сериал будет называться Monsters at Work (Монстры на работе). По задумке фабрика ужасов начнет специализироваться на смехе.

Cайт kp.ru писал о русских умельцах, которые смастерили параплан, как в мультике "Чип и Дейл". Его удалось поднять в воздух и пролететь на нем 8 метров.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Илон Маск создает автомобиль-субмарину из фильма о Джеймсе Бонде
Николас Мадуро приедет в Россию для заключения соглашений
Нурмагомедов побрезговал реванша с Макгрегором из-за отсутствия побед у соперника
Ракета Falcon 9 была запущена с космодрома в Калифорнии
В Казахстане создали Национальный совет общественного доверия при президенте
Парубий подписал закон, позволяющий объявлять импичмент президенту
Глава МИД Украины заявил о необходимости международного присутствия в Крыму
Генпрокурор Украины заявил, что Зеленский не может уволить его по закону
Марин Ле Пен могут вызвать в суд за публикацию фотографий террористов в Twitter
В Судане провалилась попытка переворота против Военного совета
Мировые цены на нефть заметно упали
В Египте столкнулись два микроавтобуса и грузовик: 14 человек погибли
УЕФА начал продавать билеты на ЧЕ-2020
Эксперты назвали самую опасную страну в мире
Рябков: встреча с замгоссекретаря США прошла в "позитивной тональности"
Стало известно, в какие страны чаще всего путешествовали россияне
Зеленский 18 июня встретится в Берлине с президентом Германии
Гитарист группы Trubetskoy впал в кому после избиения
Полиция задержала 200 человек на несанкционированной акции в Москве
В Москве проверяют сообщения о минировании 12 станций метро и 11 парков
Трамп показал на пресс-конференцией "секретное соглашение" с Мексикой
Telegram подвергся DDoS-атаке
Врач рассказал об опасности употребления мороженого в жаркую погоду
Джонсон начал борьбу за пост премьера Британии
Климкин рассказал об ответных мерах Украины в случае возвращения России в ПАСЕ
Владимир Путин поздравил россиян с Днем России
Посол в Париже заявил об подготовке встречи премьер-министров России и Франции