Disney переснимет мультик "Чип и Дейл спешат на помощь"

СЕГОДНЯ 17:49 2019-06-12T17:54:12+03:00

Чип и Дейл вернутся на экраны. Фото: скрин с видео

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Студия Disney собирается переснять мультсериал "Чип и Дейл спешат на помощь". В планах у компании 39 новых серий.

Известно, что в разработке будут современные сюжеты. При этом стиль анимации останется прежним. Длинна каждой серии будет около семи минут. А вот происходящее в мультсериале будет показано без слов, в "классическом комедийном стиле".

Disney заручился поддержкой французской компании Xilam. Предполагается, что первые серии увидят пользователи стримингового сервиса Disney+. Он еще не открыт, но должен быть запущен к концу 2019 года, пишет издание Variety.

Кроме того, в Disney намерены снять продолжение полнометражного анимационного фильма "Корпорация монстров". Сериал будет называться Monsters at Work (Монстры на работе). По задумке фабрика ужасов начнет специализироваться на смехе.

Cайт kp.ru писал о русских умельцах, которые смастерили параплан, как в мультике "Чип и Дейл". Его удалось поднять в воздух и пролететь на нем 8 метров.

ИСТОЧНИК KP.RU