Погода в Москве на 11 июня 2019 года: сохраняется 30-градусная жара
Погода в Москве на 11 июня 2019 года будет солнечной, жаркой и безветренной. Ожидается лишь небольшая облачность, без осадков.
Температура воздуха днем по-прежнему держится в районе 30-градусной отметки. Ночью же столбики термометров опускаются до 14..16 градусов. Атмосферное давление находится в районе 753 миллиметров ртутного столба.
Синоптики Гидрометцентра России уточняют, что последующие дни, вплоть до субботы, будут дождливыми. При этом в среду и четверг в Москве ожидаются грозы, сильный ветер и кратковременные дожди.
Сайт kp.ru писал, что такие изменения связаны с проходом холодного атмосферного фронта циклона через столичный регион. Небо затянется облаками и температура воздуха упадет примерно до 19..24 градусов, но лишь на несколько дней.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Погода в Москве»