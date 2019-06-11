2019-06-11T07:45:09+03:00
Общество

Погода в Москве на 11 июня 2019 года: сохраняется 30-градусная жара

Стало известно, какой будет погода в Москве на 11 июня 2019 года
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В столице по-прежнему очень жаркоВ столице по-прежнему очень жаркоФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Погода в Москве на 11 июня 2019 года будет солнечной, жаркой и безветренной. Ожидается лишь небольшая облачность, без осадков.

Температура воздуха днем по-прежнему держится в районе 30-градусной отметки. Ночью же столбики термометров опускаются до 14..16 градусов. Атмосферное давление находится в районе 753 миллиметров ртутного столба.

Синоптики Гидрометцентра России уточняют, что последующие дни, вплоть до субботы, будут дождливыми. При этом в среду и четверг в Москве ожидаются грозы, сильный ветер и кратковременные дожди.

Сайт kp.ru писал, что такие изменения связаны с проходом холодного атмосферного фронта циклона через столичный регион. Небо затянется облаками и температура воздуха упадет примерно до 19..24 градусов, но лишь на несколько дней.

ИСТОЧНИК KP.RU

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