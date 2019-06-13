2019-06-13T02:19:46+03:00
Политика

Путин надеется на восстановление отношений с Украиной

Глава государства призвал новое руководство республики не оправдывать нерешенные проблемы в стране "русофобскими измышлениями"
Юлия ДИВЕЕВА
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Президент России Владимир ПутинПрезидент России Владимир ПутинФото: REUTERS
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Президент России Владимир Путин выразил надежду на скорое восстановление отношений России с Украиной и на энергичные действия нового руководства республики в этом направлении.

"Новое-то руководство, надеюсь, чувствует себя свободным, полагаясь на доверие, которое было оказано народом Украины вновь избранному президенту, сможет действовать энергично и в направлении восстановления отношений между Украиной и Россией, и в направлении решения внутренних проблем", - сказал он в интервью телеканалу "Мир".

Глава государства отметил, надеется, что новые киевские власти не станут прикрываться "русофобскими измышлениями и идеями", чтобы оправдывать нерешенные внутренние проблемы в стране, в частности, в экономике и социальной сфере.

"Неизбежно, что мы восстановим наши отношения. Не может так быть между частями одного и того же народа, или, по-другому, между двумя братскими народами", - подчеркнул Путин.

Как писал сайт "КП", ранее российский лидер прокомментировал актерскую игру Зеленского, который стал известен как квнщик и исполнитель множества ролей в кино. Президент РФ отметил, что его украинский коллега, судя по всему, хороший актер.

ИСТОЧНИК KP.RU

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