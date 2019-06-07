2019-06-07T17:45:32+03:00
Политика

Путин: Россия не отказывается от контактов с Зеленским

Российский президент отметил, что украинский лидер пока еще себя никак не проявил [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Путин: Россия не отказывается от контактов с ЗеленскимПутин: Россия не отказывается от контактов с ЗеленскимФото: REUTERS
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Москва не отказывается от контактов с новым главой Украины Владимиром Зеленским, однако новый глава незалежной пока себя никак не проявил и не понятно, чего он хочет, называя Россию врагом и агрессором. Соответствующие заявление сделал президент России Владимир Путин.

«Мы не отказываемся от контактов, будем работать с ним», - сказал российский лидер в рамках пленарного заседания на Петербургском международном экономическом форуме, отвечая на вопрос, почему бы ему не встретиться с Зеленским.

Путин отметил, что новый украинский лидер себя никак не проявил, но еще ничего не испортил своими заявлениями и добавил, что Зеленский – хороший актер, «но одно дело играть, а другое – быть кем-то».

Отвечая на вопрос о том, почему не поздравил Зеленского с победой на выборах президента Украины, Путин заявил, что украинский лидер «до сих пор продолжает определённую риторику, называет нас врагами, агрессорами». «Он как-то должен определиться, чего он хочет добиться, что он хочет сделать», - заключил российский президент.

Как ранее сообщал сайт kp,ru, в пятницу, 7 июня, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в планах Путина пока нет встречи с Зеленским. Представитель Кремля уточнил, что о каких-либо конкретных планах можно будет говорить после того, как будет сформулировано понимание того, чего действительно хочет Киев.

Путин и Си Цзиньпин на ПМЭФ: прямая трансляция.В эти минуты Владимир Путин выступает на Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге. После российского президента слово возьмут руководители Китая и Болгарии

ИСТОЧНИК KP.RU

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