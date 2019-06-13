2019-06-13T06:51:00+03:00
Политика

В США решили изменить написание Киева в международной базе

Теперь столица Украины на английском пишется, как "Kyiv" вместо"Kiev"
Юлия ДИВЕЕВА
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В США изменят написание название столицы УкраиныВ США изменят написание название столицы УкраиныФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Написание столицы Украины в международной базе изменится с "Kiev" на "Kyiv". Такое решение в среду принял Совет США по географическим названиям.

Как сообщает пресс-служба посольства Украины в США на своей странице в Facebook, с предложением в Совет обратился украинский посол в Вашингтоне Валерий Чалый.

"Это решение является чрезвычайно важным и дает толчок исправить официальное название столицы Украины и за пределами США, в частности на международных рейсах и в иностранных аэропортах во всем мире, ведь международные организации, включая Международную ассоциацию авиационного транспорта (IATA), ссылаются именно на официальные названия из базы Совета по географическим названиям США", - подытожили в посольстве.

В дипмиссии отметили, что изменения в написании Киева в официальные базы Совета США по географическим названиям будут внесены 17 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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