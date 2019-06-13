В США решили изменить написание Киева в международной базе
Написание столицы Украины в международной базе изменится с "Kiev" на "Kyiv". Такое решение в среду принял Совет США по географическим названиям.
Как сообщает пресс-служба посольства Украины в США на своей странице в Facebook, с предложением в Совет обратился украинский посол в Вашингтоне Валерий Чалый.
"Это решение является чрезвычайно важным и дает толчок исправить официальное название столицы Украины и за пределами США, в частности на международных рейсах и в иностранных аэропортах во всем мире, ведь международные организации, включая Международную ассоциацию авиационного транспорта (IATA), ссылаются именно на официальные названия из базы Совета по географическим названиям США", - подытожили в посольстве.
В дипмиссии отметили, что изменения в написании Киева в официальные базы Совета США по географическим названиям будут внесены 17 июня.
ИСТОЧНИК KP.RU
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