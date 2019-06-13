Детское питание могут включить в перечень социально значимых товаров

СЕГОДНЯ 09:25 2019-06-13T09:25:23+03:00

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Депутат Госдумы Василий Власов предложил вице-премьеру Татьяне Голиковой рассмотреть предложение включить детское питание в список социально значимых товаров, на которые устанавливают предельно допустимые цены.

По закону, правительство может ввести предельные цены на некоторые виды социально значимых товаров первой необходимости на срок не больше 90 календарных дней. Это происходит, если в течение месяца рост цен на продукты составит 30 и более процентов. В соответствующий список включены говядина, свинина, куры, масло, яйца, мука, макароны, картофель и другие продукты.

"Также считаю необходимым включить детское питание в перечень отдельных видов социально значимых продовольственных товаров, за приобретение определённого количества которых хозяйствующий субъекту, осуществляющему торговую деятельность, не допускается выплата вознаграждения", - говорится в письме депутата.

Автор инициативы также считает, что в нашей стране одной из основных является демографическая политика. А стоимость детского питания является важным вопросом для семей с детьми, передает РИА Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU