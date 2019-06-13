Мужчина набросился на медведицу, пытаясь защитить своего пса

СЕГОДНЯ 10:38 2019-06-13T10:40:01+03:00

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Житель пригорода Лос-Анджелеса ввязался в неравную драку с медведицей, чтобы защитить от нее своего пса.

Инцидент произошел еще в начале недели, 10 июня. На задний двор американца забрел медвежонок, которого тут же заметила проживающая в доме собака. Небольшого размера пес начал лаять на незваного гостя, и на шум прибежала разъяренная мама-медведица.

Хищница набросилась на обидчика, пытаясь защитить детеныша. К счастью, рядом оказался хозяин собаки. Он ударил медведицу, чтобы отвлечь ее внимание от питомца, но пострадал сам. Зверь укусил мужчину за правое колено и оставил несколько ран на икрах.

Медведица с детенышем напала на мужчину с собакой в Лос-Анджелесе.

На место происшествия были вызваны сотрудники Департамента рыбного хозяйства и дикой природы Калифорнии, которые поймали медведицу и ее малыша и временно усыпили их, чтобы позже выпустить обратно в дикую природу. Владелец дома получил незначительные травмы, жизни его пса также ничего не угрожает, передает издание Daily Mail.

Сайт kp.ru писал о том, что годом ранее в Пермском крае произошла обратная ситуация - собака спасла от медведя своего хозяина. Пожилой мужчина отправился в лес за грибами вместе с немецкой овчаркой Греттой, но наткнулся на берлогу. Оказавшийся рядом хищник успел укусить его за живот и лицо, когда на крики прибежала собака. Она начала облаивать огромного зверя со всех сторон, а потом увела его за собой в лес. Мужчина же сумел добраться до дороги, где его подобрали проезжие. Гретта вернулась домой уже вечером - целая и невредимая.

ИСТОЧНИК KP.RU