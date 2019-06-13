Цены на нефть умеренно растут на старте торгов

СЕГОДНЯ 10:57 2019-06-13T10:57:01+03:00

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Цены на нефть умеренно растут на старте азиатских торгов утром в четверг, 13 июня.

Так, августовские фьючерсы на сырье марки Brent на лондонской бирже ICE Futures подорожали на 0,34 доллара (0,51%) и теперь оцениваются в 60,31 доллара за баррель.

Июльские фьючерсы на WTI также прибавили в стоимости. На электронной сессии Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) они торгуются по 51,2 доллара за баррель, что на 0,06 доллара или 0,12% больше уровня закрытия предыдущей сессии.

Сайт kp.ru писал о том, что днем ранее было зафиксировано падение мировых цен на нефть на 3%. Произошло это сразу после публикации отчета министерства энергетики США, в котором сообщалось, что запасы нефти в стране выросли на 2,2 млн баррелей.

"Рынок ждет сигналов прогресса в торговых переговорах США с Китаем, а также пытается понять, будет ли рост запасов топлива в Штатах нивелироваться за счет спроса в летний сезон вождения", - цитирует "Интерфакс" аналитика HI Investment & Futures Уилла Юна.

ИСТОЧНИК KP.RU