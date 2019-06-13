2019-06-13T12:18:02+03:00
Политика

Украинский политик прокомментировал «переименование» Киева

Теперь в английской транскрипции украинская столица будет указываться Kyiv вместо привычного Kiev
Елена АКИМОВА
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Теперь в английской транскрипции украинская столица будет указываться Kyiv вместо привычного Kiev ФОТО: Анастасия МАТВЕЕВАТеперь в английской транскрипции украинская столица будет указываться Kyiv вместо привычного Kiev ФОТО: Анастасия МАТВЕЕВА
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Совет США по географическим названиям принял решение поменять английское написание слова Киев. Теперь украинская столица в международной базе, в том числе в аэропортах, будет значится не Kiev, как раньше, а Kyiv.

Мнения на данный счет разделились: авторы идеи уверены, что это поможет поднять рейтинг государства в глазах международного политического сообщества, а вот многие эксперты наоборот указывают на нелепость идеи. И дело даже не в том, что новое английское написание украинской столицы вызывает весьма двусмысленные ассоциации, но и отдаляет Украину от своих корней.

- Нелепая инициатива, которую продвигают те, кто не знает толком украинского правописания. Никто не будет следовать новым правилам написания. Лично я, как коренной украинец, писал и буду писать как меня учили, - комментирует ФАН экс-депутат Рады Владимир Олейник.

В нововведениях политик видит только попытки усугубить раскол в самом обществе, согласно политике «разделяй и властвуй».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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