Охранник клуба GIPSY избил чемпиона по бальным танцам

СЕГОДНЯ 12:27 2019-06-13T12:27:50+03:00

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Инцидент произошел ночью 8 июня на Болотной набережной в Москве. 20-летний Андрей Выслоух отдыхал с друзьями в ночном клубе GIPSY. Все случилось в районе 5 утра, однако скорую помощь Андрей вызвал только на следующий день, когда почувствовал стремительное ухудшение самочувствия.

- В клиническую больницу №7 врачами скорой помощи был доставлен 20-летний Андрей Выслоух. Молодого человека доставили в больницу с диагнозом посттравматическая субдуральная гематома. Парню сильно настучали по голове, но осложнения проявились только к вечеру следующего дня. Как пояснил сам Андрей, травмы он получил накануне - был избит охранником ночного клуба Джипси. - рассказал КП источник в правоохранительных органах.

Сейчас полиция проводит проверку по данному инциденту. Правоохранителям предстоит установить личность того самого охранника, который отправил парня в больницу.

Андрей Выслоух многократный призер российских соревнований по бальным танцам. Парень за свою недолгую карьеру уже успел много раз побывать на пьедестале, и нередко это были первые места.

ИСТОЧНИК KP.RU