Ученые установили причины зевоты

СЕГОДНЯ 12:30 2019-06-13T12:30:28+03:00

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Международная группа ученых установила причину и пользу зевоты. Специалисты привлекли к эксперименту около ста добровольцев — студентов биологических факультетов.

Оказалось, что зевота — это рефлекс, ведущий к охлаждению мозга. По словам ученых, каждый зевок убирает теплую кровь, поступающую к мозгу, и заменяет ее на прохладную.

Эта теория подтвердилась, когда добровольцам предложили прикладывать в область сонных артерий холодные компрессы, теплые и компрессы комнатной температуры. В результате эксперимента выяснилось, что те добровольцы, которые прикладывали прохладные компрессы, зевали намного реже, чем остальные участники исследования. Как отметили специалисты, это связано с тем, что этим добровольцам не требовалось охлаждение мозга, передает сайт телеканала «Звезда».

Помимо этого ученые отметили, что чем теплее была температура компресса, который использовали студенты, тем чаще они зевали. По наблюдению специалистов, наиболее заразительная зевота начиналась при температуре в 20 градусов по Цельсию, передает газета «Известия».

ИСТОЧНИК KP.RU