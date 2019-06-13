Умерла Сильвия Майлз, актриса из сериала «Секс в большом городе»

СЕГОДНЯ 13:11 2019-06-13T13:11:46+03:00

Сильвия Майлз, известная также по роли в фильме "Полуночный ковбой", умерла в 94 года

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В четверг, 12 июня, скончалась звезда нашумевшего сериала «Секс в большом городе». Накануне Сильвия Майлз почувствовала себя плохо, у нее начались проблемы с дыханием. Актриса незамедлительно вызвала скорую помощь. Прибывшие медики, приняли решение госпитализировать Сильвию. Однако довезти её до больницы не удалось: Майлз умерла прямо в машине по пути в госпиталь, пишет американский портал TMZ.

Первую популярность Сильвии Майлз принесла эпизодическая роль девушки легкого поведения в фильме «Полуночный ковбой». Затем она сыграла в картине «Прощай, моя красавица». За эти проекты Майлз была дважды номинирована на Оскар. Но, пожалуй, самой известной работой актрисы стал сериал «Секс в большом городе». Эпизодическая роль пожилой женщины Джоан принесла Майлз небывалую известность.

Последней работой Сильвии Майлз стал полнометражный фильм «Уолл Стрит: Деньги не спят», в котором она снялась в 2010 году.

ИСТОЧНИК KP.RU