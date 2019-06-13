В Великобритании стартовали выборы главы Консервативной партии

СЕГОДНЯ 15:11 2019-06-13T15:11:57+03:00

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В Великобритании начались выборы нового лидера Консервативной партии, который в будущем станет и новым премьер-министром. На этот пост претендуют 10 кандидатов. Выборы включают в себя несколько этапов внутрипартийного голосования. Новый лидер партии тори будет известен только в конце июля.

Принимать участие в выборах могут только те, кто заплатил взнос и стал членом партии - всего около 160 тысяч человек. Среди них в основном британцы старше 55 лет. Первыми проголосуют члены партии, находящиеся в парламенте - 313 человек. Обычные члены партии примут участие в конце июля. На первом этапе надо будет набрать минимум 17 голосов, на втором - 33 голоса. В результате гонки останется лишь два кандидата, из которых уже и будут выбирать 160 тысяч членов партии по всей Великобритании.

Фаворитом гонки считается бывший глава МИД Великобритании Борис Джонсон, передает RT.

ИСТОЧНИК KP.RU