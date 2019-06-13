В России предложили ввести гибкий декретный отпуск

13 Июнь 22:38 2019-06-13T22:38:00+03:00

Изменить размер текста: A A

В России предлагают ввести гибкий декретный отпуск по уходу за ребенком. Если идею одобрят, то женщины смогут самостоятельно решать на какой срок им оставлять работу и заниматься ребенком. В зависимости от этого будет менять сумма пособия по уходу за малышом: если срок будет минимальный, то оно возрастет, если максимальный, то уменьшится.

Руководитель рабочей группы по социальной политике экспертного совета при правительстве России Сергей Рыбальченко приводит простой пример: при зарплате мамы в 40 тысяч рублей женщина может рассчитывать на выплату 40% от суммы в течении полутора лет, то есть 16 тыс.руб. Если же мама решит сократить декрет на год, выплаты возрастут до 24 тыс.руб, а если планирует заниматься ребенком девять месяцев – 32 тыс.руб. При максимально возможных трех годах ежемесячное пособие составит 8 тысяч рублей. Во всех случаях будет выплачена единая сумма в 288 тыс.руб.

Такая возможность у женщин появится в случае, если предложение будет утверждено не только в профильных министерствах, но и подписано президентом, пишет газета «Известия».

ИСТОЧНИК KP.RU