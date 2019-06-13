2019-06-13T22:38:00+03:00
Экономика

В России предложили ввести гибкий декретный отпуск

От этого будет зависеть сумма пособий, на которую сможет рассчитывать мама
Елена АКИМОВА
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В России могут ввести гибкий декретный отпускВ России могут ввести гибкий декретный отпускФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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В России предлагают ввести гибкий декретный отпуск по уходу за ребенком. Если идею одобрят, то женщины смогут самостоятельно решать на какой срок им оставлять работу и заниматься ребенком. В зависимости от этого будет менять сумма пособия по уходу за малышом: если срок будет минимальный, то оно возрастет, если максимальный, то уменьшится.

Руководитель рабочей группы по социальной политике экспертного совета при правительстве России Сергей Рыбальченко приводит простой пример: при зарплате мамы в 40 тысяч рублей женщина может рассчитывать на выплату 40% от суммы в течении полутора лет, то есть 16 тыс.руб. Если же мама решит сократить декрет на год, выплаты возрастут до 24 тыс.руб, а если планирует заниматься ребенком девять месяцев – 32 тыс.руб. При максимально возможных трех годах ежемесячное пособие составит 8 тысяч рублей. Во всех случаях будет выплачена единая сумма в 288 тыс.руб.

Такая возможность у женщин появится в случае, если предложение будет утверждено не только в профильных министерствах, но и подписано президентом, пишет газета «Известия».

ИСТОЧНИК KP.RU

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