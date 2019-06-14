Лидер группы «Коррозия металла» Сергей Троицкий задержан в Подмосковье

СЕГОДНЯ 00:01 2019-06-14T00:01:28+03:00

Сам исполнитель не смог объяснить за что именно его решили доставить в отделение

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В Подмосковье полицейские задержали лидера группы «Коррозия металла». Сергея Троицкого и еще нескольких человек доставили в отделение с одного из дачных участков.

Все произошло в деревне Пауковка-1, где у исполнителя дача. Вечером у кого-то из соседских детей пропал велосипед и все дружно отправились на поиски транспортного средства. В этот момент к месту происшествия уже спешили силовики.

-Всех людей, которые на улице находились, всех дико арестовали и отправили на дознание, — рассказал Сергей Троицкий «Ридусу».

Музыкант уверен, что дело вовсе не в велосипеде – задержание является провокацией. Недавно он решил участвовать в выборах в Мосгордуму. Выборы состоятся в единый день голосования 8 сентября 2019 года. Именно с политической карьерой Троицкий связывает происходящие события.

В биографии "Паука" уже есть опыт общения с полицией. В 2017 году он был осужден за поджог дома одного из знакомых в Черногории. Сергей «Паук» Троицкий предпочел сбежать в Италию, чтобы не отбывать срок, по слухам, помогали ему в этом представители турецкой мафии.

ИСТОЧНИК KP.RU