Президент Израиля назвал Россию одним из лучших друзей Израиля

СЕГОДНЯ 00:35 2019-06-14T00:35:50+03:00

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Одним из лучших друзей и ближайших союзников Израиля является Россия. Об этом заявил президент еврейского государства Реувен Ривлин во время своего выступления в городе Герцлия на приеме российского посольства по случаю Дня России.

"Сегодня Россия и Израиль вместе сталкиваются с проблемами и вместе превращают их в возможности, мы работаем вместе, чтобы бороться с терроризмом и силами, которые угрожают стабильности нашего региона", - сказал он.

Ривлин отметил, что России известно, что значит противостоять угрозам, а также цена победы, передает ТАСС.

"Ваша страна заплатила высокую цену, сражаясь и побеждая нацистов. Пусть эта жертва ради лучшего будущего для всех нас никогда не будет забыта", - подчеркнул глава Израиля.

Президент отметил, что "антисемитизм снова поднимает голову во всем мире", и призвал твердо противостоять расизму и ненависти в любой форме.Он отметил, что российский лидер Владимир Путин "является великим союзником в борьбе с антисемитизмом".

ИСТОЧНИК KP.RU