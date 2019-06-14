Путин повысил зарплату судьям

СЕГОДНЯ 06:38 2019-06-14T06:38:42+03:00

Оклады увеличатся в 1,043 раза с 1 октября 2019 года

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Президент РФ Владимир Путин поднял зарплаты судьям. Об этом говорится в указе, размещенном в четверг на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе говорится, что должностные оклады судей Конституционного суда Российской Федерации, Верховного суда, федеральных судов общей юрисдикции, федеральных арбитражных судов, а также мировых судей субъектов России вырастут в 1,043 раза с 1 октября 2019 года.

Финансирование расходов, связанных с реализацией указа, возложено на правительство РФ. Указ подписан в целях обеспечения социальных гарантий судьям и полного и независимого осуществления правосудия.

ИСТОЧНИК KP.RU