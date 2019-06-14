В России на дорогах скоростной лимит увеличат до 130 километров в час

СЕГОДНЯ 06:58 2019-06-14T07:05:40+03:00

На платных дорогах в РФ разрешать ездить со скоростью 130 километров в час

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Скоростной лимит в России могут увеличить на некоторых трассах до 130 километров в час после утверждения нового ГОСТа. Его разработкой по заказу Росавтодора занимается Российский дорожный научно-исследовательский институт министерства транспорта.

Сегодня по ПДД, скорость на автомагистрали не может превышать 110 километров в час для легковых авто и мотоциклов, а для грузовиков массой более 3,5 тонн — 90 километров в час. На автомагистралях запрещено двигаться на мопедах, тракторах и велосипедах, запрещена стоянка вне парковок, пишет "Коммерсант".

Однако собственник дороги может поднять скоростной лимит до 130 километров в час. Пригодны для этого платные участки "Автодора" на трассах М-4 "Дон" и М-11 "Москва — Санкт-Петербург".

У Росавтодора есть планы поднять скорость до 90–110 километров в час на 44 участках федеральных дорог. Новые стандарты требования к организации движения на автомагистралях и скоростных автодорогах будут утверждены в августе 2019 года.

По данным научного центра безопасности дорожного движения МВД, лимит в 130 километров в час на европейских автомагистралях действует во Франции, Дании и Германии. В остальных странах он не превышает 100–120 километров в час, и наблюдается тенденция к ужесточения скоростного режима.

ИСТОЧНИК KP.RU