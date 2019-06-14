2019-06-14T09:00:11+03:00
Политика

Экс-депутат Рады рассказал о последствиях блокады Крыма для украинцев

По словам Алексея Журавко, жителям Херсонской области грозит экологическая катастрофа и эпидемия
Марина ВЕНЦОВА
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Экс-депутат рады рассказал о последствиях блокады Крыма для Украины. Фото: Михаил Метцель/ТАССЭкс-депутат рады рассказал о последствиях блокады Крыма для Украины. Фото: Михаил Метцель/ТАСС
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Бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко рассказал, чем грозит блокада Крыма для украинцев. В частности, речь идет о жителях Херсонской области, которым, по его словам, грозит экологическая катастрофа и эпидемия.

Как рассказал экс-парламентарий, приграничные к Крыму районы затапливает водой, которая выходит из перекрытого Северо-Крымского канала. При этом Журавко отметил, что за пять лет блокады полуострова насосы, которые обеспечивают работу канала, вышли из строя, а деньги на ремонт не выделяются.

"Самое страшное впереди: первая экологическая катастрофа - это засаливание плодородной земли, вторая - обезвоживание, третья экологическая катастрофа, когда переизбыток воды, села утопают, канализационные стоки и химия попадают в подземные грунтовые воды", - написал экс-депутат в «ВКонтакте». Кроме того, он добавил, что если ситуация не изменится, то в местных селах могут разразиться эпидемии различных заболеваний.

Кстати, ранее сайт kp.ru писал, что Крым с 2014 года, когда жители полуострова приняли решение воссоединиться с Россией, пережил три блокады. Власти Украины отключила свет и воду, оставила жителей без продуктов.

Напомним, Крым вошел в состав России весной 2014 года по итогам референдума после государственного переворота на Украине. Тогда 96,77% жителей региона высказались за воссоединение с РФ.

Блокада Северо-Крымского канала больно бьёт по жителям села Маячка Херсонской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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