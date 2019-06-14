2019-06-14T10:34:21+03:00
Общество

Умерла актриса из сериала «Богатые тоже плачут» и «Дикая роза»

Эдит Гонсалес скончалась на 55-м году жизни
Елена АКИМОВА
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Актриса Эдит Гонсалес почти три года боролась с раком ФОТО: https://www.instagram.com/p/BvHlp6UnWe0/Актриса Эдит Гонсалес почти три года боролась с раком ФОТО: https://www.instagram.com/p/BvHlp6UnWe0/
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В Мехико умерла актриса Эдит Гонсалес. Зрителям она известна по таким сериалам, как «Богатые тоже плачут» и «Дикая роза». Женщине было всего 55 лет, но страшная болезнь не оставила ей шансов.

Эдит Гонсалес скончалась 13 июня в больнице Анхелес Интерломас, где врачи пытались провести реанимационные мероприятия. Еще в 2016 году у нее обнаружили рак яичников. Несколько операций принести долгожданное облегчение, и актриса сообщала поклонникам о долгожданной ремиссии, но совсем недавно болезнь снова напомнила о себе.

Последние две недели жизни она провела в больнице, состояние ее постепенно ухудшалось, и врачи подключили пациентку к аппарату искусственной вентиляции легких. Когда никаких надежд не осталось, родные приняли решение отключить систему поддержания жизни.

У актрисы осталась дочь-подросток и муж. Кстати, в день смерти Эдит Гонсалес на ее странице в Instagram появился последний снимок, где она запечатлена вместе с дочерью. Коллеги актрисы, узнав о ее смерти, написали под постом слова соболезнования.

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Скончалась актриса из сериала "Богатые тоже плачут"
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Эдит Гонсалес родилась в 1964 году в Монтеррее. В актерской среде она вращалась с самого детства, и в 15 лет получила роль Марисабель Сальватьерра в популярном сериале «Богатые тоже плачут». В конце 1980-х ее пригласили на съемки телепроекта «Дикая роза», сообщает телеканал «360».

ИСТОЧНИК KP.RU

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