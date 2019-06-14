СЕГОДНЯ 10:58 2019-06-14T10:58:18+03:00

Сейчас устанавливается сколько авто в момент обрушения были на поверхности [видео]

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В китайском городе Хэюань, который расположен в провинции Гуандун, обрушился мост. Переправа соединяла две части города и это был основной пусть, чтобы попасть на авто с берега на берег.

В момент обрушения по мосту двигалось несколько машин, сейчас все обстоятельства выясняются. Известно по меньшей мере о двух авто, которые рухнули в воду. Пока удалось спасти одного человека. Поисково-спасательная операция продолжается до сих пор.

Момент обрушения моста Дунцзян попал на видео.

Мост с машинами рухнул в Китае.

Ранее на провинцию обрушились ливневые дожди, уровень воды в реке повысился и это привело к наводнениям. Большие части города оказались подтоплены водой, дома стали непригодными для жизни. На сельскохозяйственных частях провинции тоже подсчитывают ущерб, сообщает телеканал «360».

ИСТОЧНИК KP.RU