В Испании нашли письмо о возвращении Колумба из Америки

СЕГОДНЯ 12:17 2019-06-14T12:17:28+03:00

Это письмо – уникальное дипломатическое свидетельство того, что Колумб совершил путешествие в Америку

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В пятницу, 14 июня, в испанском историческом архиве было обнаружено письмо, повествующее о путешествии мореплавателя Христофора Колумба. В послании идет речь о первом плавании Колумба к берегам Америки в 1492 году. Он первым в истории переплыл Атлантический океан и обнаружил ранее неизвестную землю. Письмо было написано по возвращении мореплавателя обратно в Португалию. Его написал король Португалии Жуан II. Он отправил его королю Арагона Фердинанду II, который в это время находился в Барселоне. Об этом сообщило испанское издание La Razon.

- Прибыл сюда <...> в порт нашего города Лиссабон ваш адмирал, которого мы очень рады видеть, - говорится в письме.

Директор исторического архива Арансасу Лафуэнте Уриен подтвердила подлинность послания. По её словам, это письмо – уникальное дипломатическое свидетельство того, что Колумб совершил путешествие в Америку и благополучно вернулся в Португалию.

ИСТОЧНИК KP.RU