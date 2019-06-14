Пожар на атакованном в Оманском заливе танкере Front Altair был потушен
В пятницу, 14 июня, пожар на атакованном в Оманском заливе нефтеналивном танкере Front Altair был потушен. Об этом сообщила компания-владелец судна Frontline, отметив, что загрязнения не произошло.
«Огонь на танкере Front Altair удалось погасить. Ущерб экологии не нанесен», - передает телеканал Al Jazeera заявление компании судовладельца.
Напомним, в четверг, 13 июня, в Оманском заливе произошло нападение на два нефтеналивных танкера - Front Altair под флагом Маршалловых островов и зарегистрированный в Панаме Kokuka Courageous.
Как сообщал представитель Frontline, на борту атакованного танкера находились одиннадцать россиян, столько же филиппинцев и один гражданин Грузии, все они были эвакуированы. В компании также заявил о преждевременности заявлений о том, что на судно было совершено нападение, поскольку не было времени поговорить с командной, находящейся на борту танкера.
Пожар на танкере Front Altair в Оманском заливе с борта вертолета.
ИСТОЧНИК KP.RU