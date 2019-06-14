2019-06-14T14:00:27+03:00
Происшествия

Пожар на атакованном в Оманском заливе танкере Front Altair был потушен

Компания судовладелец сообщила об отсутствии ущерба для экологии [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Пожар на атакованном в Оманском заливе танкере Front Altair был потушенПожар на атакованном в Оманском заливе танкере Front Altair был потушенФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В пятницу, 14 июня, пожар на атакованном в Оманском заливе нефтеналивном танкере Front Altair был потушен. Об этом сообщила компания-владелец судна Frontline, отметив, что загрязнения не произошло.

«Огонь на танкере Front Altair удалось погасить. Ущерб экологии не нанесен», - передает телеканал Al Jazeera заявление компании судовладельца.

Напомним, в четверг, 13 июня, в Оманском заливе произошло нападение на два нефтеналивных танкера - Front Altair под флагом Маршалловых островов и зарегистрированный в Панаме Kokuka Courageous.

Как сообщал представитель Frontline, на борту атакованного танкера находились одиннадцать россиян, столько же филиппинцев и один гражданин Грузии, все они были эвакуированы. В компании также заявил о преждевременности заявлений о том, что на судно было совершено нападение, поскольку не было времени поговорить с командной, находящейся на борту танкера.

Пожар на танкере Front Altair в Оманском заливе с борта вертолета.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Путин поручил чиновникам дать людям свободу в управлении своей пенсией
Роухани сообщил о необходимости более тесного взаимодействия Москвы и Тегерана
Врач из столичной больницы получил ожог роговицы из-за кварцевания помещения
Число претендентов на пост премьер-министра Великобритании сократилось до шести
МАК заявил об отсутствии необходимости дополнительных рекомендаций по повышению безопасности полетов
В Минздраве отреагировали на слова Малышевой о больных детях
Банк России понизил прогноз роста экономики страны
Слушания по делу об экстрадиции Ассанжа начнутся в феврале 2020 года
МАК опубликовал отчет о катастрофе "Сухого Суперджета" в Шереметьево
В Самарской области студенты смогут пройти стажировку в ведущих компаниях страны
Британский спецназ намерен переориентироваться на борьбу с Россией
В Подмосковье электричка насмерть сбила женщину
Новый Ил-76МД-90А приступил к летным испытаниям
Патриарх Кирилл призвал извлечь урок из конфликта вокруг храма в Екатеринбурге
Эксперты нашли новый вид мошенничества в WhatsApp
Курс евро снизился до 72,69 рубля
Центробанк снизил ключевую ставку до 7,5% годовых
Зеленский назвал своей главной целью прекращение конфликта в Донбассе
Переговоры о депортации Бутиной в Россию могут начаться в ближайшее время