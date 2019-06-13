На борту атакованного в Оманском заливе танкера находились 11 россиян
На борту атакованного в Оманском заливе нефтеналивного танкера Front Altair находились одиннадцать россиян, столько же филиппинцев и один гражданин Грузии, все они были эвакуированы. Об этом сообщила компания-владелец судна Frontline.
«У нас на борту 11 россиян, один грузин и 11 филиппинцев. Все эвакуированы с судна... Они все в порядке и в безопасности», - приводит РИА-Новости слова представителя компании Пэт Адамсона.
В Frontline также сообщили, что «не было возможности поговорить с командой в деталях». «Я полагаю, что будет преждевременно с нашей стороны подтверждать, что это было нападение», - заявил представитель компания.
Напомним, в четверг, 13 июня, в Оманском заливе произошло нападение на два нефтеналивных танкера - Front Altair под флагом Маршалловых островов и зарегистрированный в Панаме Kokuka Courageous. Иранские и арабские СМИ сообщали, что в районе атаки были зафиксированы два взрыва.
Пожар на танкере Front Altair в Оманском заливе с борта вертолета.
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ИСТОЧНИК KP.RU