2019-06-13T15:20:44+03:00
Происшествия

На борту атакованного в Оманском заливе танкера находились 11 россиян

Компания-владелец судна сообщила, что все моряки эвакуированы и находятся в безопасности [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments4
На борту атакованного в Оманском заливе танкера находились 11 россиянНа борту атакованного в Оманском заливе танкера находились 11 россиянФото: REUTERS
Изменить размер текста:

На борту атакованного в Оманском заливе нефтеналивного танкера Front Altair находились одиннадцать россиян, столько же филиппинцев и один гражданин Грузии, все они были эвакуированы. Об этом сообщила компания-владелец судна Frontline.

«У нас на борту 11 россиян, один грузин и 11 филиппинцев. Все эвакуированы с судна... Они все в порядке и в безопасности», - приводит РИА-Новости слова представителя компании Пэт Адамсона.

В Frontline также сообщили, что «не было возможности поговорить с командой в деталях». «Я полагаю, что будет преждевременно с нашей стороны подтверждать, что это было нападение», - заявил представитель компания.

Напомним, в четверг, 13 июня, в Оманском заливе произошло нападение на два нефтеналивных танкера - Front Altair под флагом Маршалловых островов и зарегистрированный в Панаме Kokuka Courageous. Иранские и арабские СМИ сообщали, что в районе атаки были зафиксированы два взрыва.

Пожар на танкере Front Altair в Оманском заливе с борта вертолета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Атака на нефтетанкеры в Оманском проливе: один поражён торпедой, второй подорван бомбами на борту

Утром в четверг на Ближнем Востоке стало ещё жарче. В Оманском заливе (аккурат между Объединёнными Арабскими Эмиратами и Ираном) неизвестно кто подверг атаке сразу два нефтеналивных танкера (подробности)

В Оманском заливе совершено нападение на два танкера.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Медведев: Роскосмос пока использовал меньше четверти выделенных денег
В Минэкономразвитии предложили возмещать иностранным компаниям траты на съемки в России
В Госдуме назвали «ребячеством» заявление польского президента о смелости
Пострадавшую в ДТП в Новой Москве эвакуировали вертолетом
Росреестр не будет изменять наименование Киева
Чиновник, организовавший полет Качиньского в Смоленск, получил десять месяцев тюрьмы
Жительница Львова пыталась продать свою несовершеннолетнюю дочь в сексуальное рабство
Климкин: Украина сможет вступить в Евросоюз к 2035 году
Мамаев назвал происходящие в суде позором
В Великобритании стартовали выборы главы Консервативной партии
Комитет Госдумы по международным делам рассмотрел проект о приостановке участия РФ в ДРСМД
Пакистан присматривается к российскому оружию
ФАС опровергла информацию о большом росте цен на билеты в плацкарт