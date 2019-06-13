Два нефтеналивных судна подверглись нападению в Оманском заливе

СЕГОДНЯ 10:17 2019-06-13T10:18:17+03:00

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В Оманском заливе произошло нападение на два нефтеналивных танкера.

Как сообщил телеканал Press TV, слышны звуки взрывов в районе местонахождения танкеров. Экипажи судов отправили сигналы бедствия в порты Пакистана и Омана.

Сообщения о пострадавших и погибших в результате нападения в настоящее время не поступали. Кроме того, нет данных о том, в какой стране зарегистрированы нефтеналивные танкеры.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 12 мая министерство иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов заявило, что в исключительной экономической зоне ОАЭ произошел акт саботажа на четырех торговых судах. Кроме того, нападение было совершено в отношении танкеров Amjad и Al Marzoqah, принадлежащих саудовской компании Bahri, а также танкера Andrea Victory, зарегистрированного в Норвегии и танкер A. Michel под флагом ОАЭ. Позже Минобороны США сообщило, что имеет данные о причастности Ирана к нападениям на суда. Тегеран отвергает эти сведения.

ИСТОЧНИК KP.RU