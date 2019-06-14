2019-06-14T15:22:02+03:00
В мире

Число претендентов на пост премьер-министра Великобритании сократилось до шести

Министр здравоохранения Соединенного Королевства покинул гонку за кресло главы британского правительства
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Министр здравоохранения Великобритании Мэтт ХэнкокМинистр здравоохранения Великобритании Мэтт ХэнкокФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Министр здравоохранения и социальных дел Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что он покинет гонку за пост премьер-министра, поскольку на данный момент Консервативная партия ищет главу правительства для конкретной ситуации с Brexit. Таким образом число претендентов за кресло лидера британского кабмина сократилось до шести политиков.

«Я участвовал как кандидат будущего, но понятно, что партия сейчас ищет кандидата здесь и сейчас, именно для той уникальной ситуации, в которой мы сейчас находимся. Поэтому я решил покинуть гонку», - говорится в заявлении Хэнкока.

Напомним, 7 июня Тереза Мэй официально покинула кресло главы правительства. Через три дня после ее ухода в отставку научилась избирательная кампания. Десять политиков вступили в борьбу за пост премьер-министра Соединенного Королевство. После первого этапа выборов фаворитом гонки стал экс-глава МИД Великобритании Борис Джонсон.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Путин поручил чиновникам дать людям свободу в управлении своей пенсией
Роухани сообщил о необходимости более тесного взаимодействия Москвы и Тегерана
Врач из столичной больницы получил ожог роговицы из-за кварцевания помещения
МАК заявил об отсутствии необходимости дополнительных рекомендаций по повышению безопасности полетов
В Минздраве отреагировали на слова Малышевой о больных детях
Банк России понизил прогноз роста экономики страны
Слушания по делу об экстрадиции Ассанжа начнутся в феврале 2020 года
МАК опубликовал отчет о катастрофе "Сухого Суперджета" в Шереметьево
В Самарской области студенты смогут пройти стажировку в ведущих компаниях страны
Британский спецназ намерен переориентироваться на борьбу с Россией
В Подмосковье электричка насмерть сбила женщину
Новый Ил-76МД-90А приступил к летным испытаниям
Пожар на атакованном в Оманском заливе танкере Front Altair был потушен
Патриарх Кирилл призвал извлечь урок из конфликта вокруг храма в Екатеринбурге
Эксперты нашли новый вид мошенничества в WhatsApp
Курс евро снизился до 72,69 рубля
Центробанк снизил ключевую ставку до 7,5% годовых
Зеленский назвал своей главной целью прекращение конфликта в Донбассе
Переговоры о депортации Бутиной в Россию могут начаться в ближайшее время