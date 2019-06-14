Число претендентов на пост премьер-министра Великобритании сократилось до шести

СЕГОДНЯ 15:22 2019-06-14T15:22:02+03:00

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Министр здравоохранения и социальных дел Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что он покинет гонку за пост премьер-министра, поскольку на данный момент Консервативная партия ищет главу правительства для конкретной ситуации с Brexit. Таким образом число претендентов за кресло лидера британского кабмина сократилось до шести политиков.

«Я участвовал как кандидат будущего, но понятно, что партия сейчас ищет кандидата здесь и сейчас, именно для той уникальной ситуации, в которой мы сейчас находимся. Поэтому я решил покинуть гонку», - говорится в заявлении Хэнкока.

Напомним, 7 июня Тереза Мэй официально покинула кресло главы правительства. Через три дня после ее ухода в отставку научилась избирательная кампания. Десять политиков вступили в борьбу за пост премьер-министра Соединенного Королевство. После первого этапа выборов фаворитом гонки стал экс-глава МИД Великобритании Борис Джонсон.

ИСТОЧНИК KP.RU