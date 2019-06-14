2019-06-14T17:57:54+03:00
Общество

TikTok согласился сотрудничать с российскими властями

Днем ранее глава Роскомнадзора заявил о планах проверить приложение на соблюдение законов РФ
Григорий ЛЕОРДА
Поделиться:
Социальная сеть очень популярна у молодежи.Социальная сеть очень популярна у молодежи.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Социальная сеть TikTok готова сотрудничать с российскими органами власти и организациями. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"Обеспечение безопасной и позитивной среды в приложении для пользователей TikTok в России является нашим главным приоритетом, и мы постоянно внедряем меры по защите от злоупотреблений. Так как мы заботимся о постоянно растущем комьюнити TikTok, мы также обязуемся соблюдать местные законы и правила и сотрудничать с соответствующими органами власти и организациями", - говорится в заявлении.

Отметим, днем раннее, 13 июня, глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил о планах проверить социальную сеть на соответствие российскому законодательству.

CПРАВКА "КП"

Tik Tok - популярная соцсеть, которая позволяет создавать короткие музыкальные видео, прямые эфиры и обмениваться сообщениями.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Соцсеть TikTok была оштрафована в США на 5,7 млн долларов

Федеральная торговая комиссия также потребовала от руководства соцсети удалить все ролики детей младше 13 лет [подробнее]

В России стремительно набирает популярность приложение для обмена видео TikTok.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Уволенное президентом Молдавии правительство уйдет в отставку
Джон Сноу извинился за финал "Игры престолов"
В МИД РФ прокомментировали атаки на танкеры в Оманском заливе
МАК поминутно восстановил трагедию с "Сухим Суперджетом"
Глава МИД ФРГ: американское видео инцидента в Оманском заливе не доказывает вину Ирана
Зеленский сменил верхушку Нацгвардии и Госпогранслужбы
Мантуров: предварительный отчет МАК говорит о том, что системы SSJ-100 сработали штатно
Трамп не стал увольнять старшего советника за нарушение закона
Украинский КС уличил бывшего президента в превышении полномочий
Трамп заявил, что без него США и КНДР вели бы «большую войну»
В Грузии автомобиль с туристами сорвался с обрыва: Один человек погиб
В Украине повязали экс-главу ЦИК ДНР
Трамп: Тегеран стоит за атакой на танкеры в Оманском заливе
Самозанятые россияне смогут оплатить пенсионные взносы через приложение
Лукашенко пригласил Путина посетить II Европейские игры в Минске
Глава Центробанка не исключает дальнейшее снижение ключевой ставки
Умерла старейшая жительница Британии. Ей было 112 лет
Минфин летом снова попробует "протащить" закон об онлайн-торговле алкоголем
Набиуллина: В мае цены на бензин в России выросли на 2,8%