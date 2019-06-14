TikTok согласился сотрудничать с российскими властями

СЕГОДНЯ 17:57 2019-06-14T17:57:54+03:00

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Социальная сеть TikTok готова сотрудничать с российскими органами власти и организациями. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"Обеспечение безопасной и позитивной среды в приложении для пользователей TikTok в России является нашим главным приоритетом, и мы постоянно внедряем меры по защите от злоупотреблений. Так как мы заботимся о постоянно растущем комьюнити TikTok, мы также обязуемся соблюдать местные законы и правила и сотрудничать с соответствующими органами власти и организациями", - говорится в заявлении.

Отметим, днем раннее, 13 июня, глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил о планах проверить социальную сеть на соответствие российскому законодательству.

CПРАВКА "КП"

Tik Tok - популярная соцсеть, которая позволяет создавать короткие музыкальные видео, прямые эфиры и обмениваться сообщениями.

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ИСТОЧНИК KP.RU