Картина Виктора Цоя "Рождение звезды" уйдет с молотка

СЕГОДНЯ 19:04 2019-06-14T19:04:27+03:00

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Художественную работу основателя группы "Кино" Виктора Цоя продадут на аукционе "12-й стул". Торги намечены на 26 июня.

"Виктор Цой учился в художественной школе, после нее поступил в художественное училище имени Серова на оформительское отделение. Однако, проучился там всего лишь два семестра, и был отчислен, по одной из версий – его и друзей выгнали за вызывающий внешний вид", - гласит описание к лоту.

Уже в 80-х Цой познакомился с Георгием Гурьяновым, Тимуром Новиковым, Андреем Медведевым и включился в работу группы "Новые художники". Даже участвовал в выставках этого художественного объединения. Картины исполнителя экспонировались в Третьяковской галерее, в музее Новой Академии Изящных Искусств.

"Картина создана в Сочельник. Рукой Цоя на картине нарисована звезда. Через четыре года после написания ее выйдет альбом «Звезда по имени солнце»", - отмечается в сообщении.

Начальная цена этой картины - 900 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU