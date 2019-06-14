В Лос-Анджелесе застрелили чемпиона России по сноуборду Дмитрия Кольцова

СЕГОДНЯ 19:55 2019-06-14T19:56:29+03:00

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В Лос-Анджелесе был убит чемпион России по сноуборду Дмитрий Кольцов. 31-летний россиянин был застрелен Реттом Маккензи Нельсоном. Именно этого человека власти обвиняют в содеянном. Известно, что помимо спортсмена под пули злоумышленника попал заместитель шерифа округа. Он тоже скончался. Подозреваемый также обвиняется в грабеже магазина и заправки.

"Из СМИ узнали о трагической гибели в Лос-Анджелесе российского гражданина Дмитрия Кольцова. Консульский отдел посольства выясняет обстоятельства произошедшего, направил запросы американским властям. Поддерживаем связь с родственниками Дмитрия Кольцова", — сообщили РИА "Новости" в пресс-службе посольства России в США.

Дмитрий Кольцов выступал за Москву и Россию. На его счету победа в кубке и чемпионате страны по сноуборду.

ИСТОЧНИК KP.RU