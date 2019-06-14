После массовой драки под Пензой в больнице погиб человек

СЕГОДНЯ 21:12 2019-06-14T21:20:24+03:00

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В пятницу, 14 июня, в больнице после массовой драки в селе Чемодановка Пензенской области скончался один человек. Это был один из двух госпитализированных. Еще пять человек получили травмы, но в больницу доставлены не были. Об этом сообщает региональное министерство здравоохранения.

По данным областного УМВД, конфликт между жителями села в Бессоновском районе возник на бытовой почве. Все участники потасовки известны сотрудникам правоохранительных органов. Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего, пишут РИА "Новости".

По словам губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, ситуация находится на жестком контроле. Вопросом занимается руководство района и областного УМВД. Глава региона призвал воздержаться от преждевременных выводов.

ИСТОЧНИК KP.RU