В Москве автомобиль упал в реку в районе Новодевичьей набережной

СЕГОДНЯ 00:56 2019-06-15T01:09:49+03:00

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В столице автомобиль упал в Москву-реку в районе Новодевичьей набережной столицы. об этом сообщили в главном управлении МЧС по Москве.

"В 22:48 мск минут в ГУ МЧС России по Москве поступило сообщение о падении автомобиля в Москву-реку в районе Новодевичьей набережной", - сообщили в главке.

На место выехали сотрудники Московской городской поисково-спасательной службы "Ленинские Горы". Они извлекли водителя из машины и передали его врачам скорой помощи, передает ТАСС.

Обстоятельства ДТП выясняются.

Напомним, сайт kp.ru рассказывал о подобном случае, который произошел вечером 10 апреля в городе Кудрово Ленинградской области. Там автомобиль на скорости с моста вылетел в реку. За рулем находилась женщина. Она осталась жива и даже не пострадала. Прохожие помогли ей выбраться из утопающей машины. По словам водителя, у ее машины отказали тормоза.

ИСТОЧНИК KP.RU