2019-06-15T02:10:22+03:00
Общество

Любил театр и обладал тонким чувством юмора: Дочь Юрия Андропова впервые заговорила об отце

К 105-летию со дня рождения генсека ЦК КПСС Ирина Андропова поделилась своими воспоминаниями в "Комсомолкой"
Игорь ЕМЕЛЬЯНОВЮлия ДИВЕЕВА
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Генеральный секретарь ЦК КПСС, глава СССР Юрий Андропов. Фото: Валерий Христофоров /Фотохроника ТАСС/Генеральный секретарь ЦК КПСС, глава СССР Юрий Андропов. Фото: Валерий Христофоров /Фотохроника ТАСС/
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Человек с тонким чувством юмора, заядлый театрал - таким описала своего отца Ирина Андропова, дочь генерального секретаря ЦК КПСС Юрия Андропова.

"Папа любил театр. И очень любил смотреть спектакль в партере — не сидел в ложе. Причем предпочитал ходить без сопровождающих", - рассказала она в интервью корреспонденту “КП” в преддверии 105-летия со дня рождения советского лидера.

Ирина Юрьевна вспоминает, что была "ребенком без бабушек", которого не с кем было оставить вечером, и родителям приходилась брать ее в театр с собой. Вместе с отцом она в в детском возрасте посмотрела "Школу злословия", "Кармен" с Ириной Архиповой в Большом театре. Также Андропов любил бывать на спектаклях МХАТа.

Дочь генсека впервые прокомментировала слова режиссера Юрия Любимова, который утверждал, что Андропов благодарил его з ато, что тот не взял в театр его детей.

"При всем моем уважении к Любимову, история про наш просмотр и про благодарность отца — это абсолютная легенда. Потому что ни Игорь (младший брат Ирины - прим.ред.), ни я не собирались поступать в театральное училище. Я оказалась в круге внимания Любимова совершенно случайно" - пояснила она.

По словам Ирины Юрьевны, в 10-м классе она аккомпанировала на фортепиано для школьного драмкружка, который вел артист театра на Таганке Борис Голдаев. Он решил показать своих воспитанников Любимову и привел их в театр. Андропова подчеркнула, что не выходила на сцену и никаких артистических способностей у нее не было.

"Я просто подыгрывала им на фортепиано. А всё остальное — это уже остроумные легенды Любимова… Поскольку папа был человек с большим и тонким юмором, я могу поверить, что увидевшись с Любимовым, он действительно мог пошутить: "Я вам очень благодарен за то, что вы мою дочь не взяли в театр". Вот это могло быть. Одна фраза", - рассказала Ирина Юрьевна.

ИСТОЧНИК KP.RU

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