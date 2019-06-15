Порошенко дал "историческую справку" об украинском трезубце в Севастополе

СЕГОДНЯ 03:41 2019-06-15T03:41:39+03:00

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Герб Украины - трезубец, был в Севастополе за тысячу лет до российского флага. Такое заявление сделал экс-президент Украины Петр Порошенко.

"Сегодня наш украинский Севастополь празднует день города. Его история была разной - полной неудач и побед, масштабных трагедий и героизма. Но мы знаем, что украинский трезубец там видели за тысячу лет до российского триколора", – написал он на своей странице в Facebook.

Также Порошенко заявил, что "Севастополь - это Украина" и пообещал бороться за возвращение Крыма.

Герб Украины происходит от знака Владимира Великого - новгородского и киевского князя, при котором произошло крещение Руси. Этот знак сейчас называют тризубом. Он появляется на проектах герба Украинской народной республики в 1917 году и в 1939 году. В том виде, в каком малый герб Украины существует сейчас, он был утвержден в 1992 году.

ИСТОЧНИК KP.RU