2019-06-15T15:46:04+03:00
В мире

В Таиланде объявлена эпидемия лихорадки денге

Туристам рекомендуется соблюдать меры предосторожности
Марина ВЕНЦОВА
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В Таиланде объявлена эпидемия лихорадки денгеВ Таиланде объявлена эпидемия лихорадки денгеФото: REUTERS
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В Таиланде объявлена эпидемия лихорадки денге. Наиболее неблагоприятная ситуация сложилась в центральных и северо-восточных районах страны. В связи с эпидемией туристам рекомендуется соблюдать меры предосторожности, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

Отмечается, что данным департамента по контролю за заболеваниями Министерства здравоохранения страны, число случаев лихорадки денге более чем в два раза превысило показатели за последние пять лет. В частности, с начала года заболели около 30 тысяч человек, а более 40 человек погибли.

Роспотребнадзор рекомендует для защиты от укусов насекомых, которые являются основными переносчиками заболевания, носить одежду, максимально закрывающую тело, применять репелленты и инсектициды и обязательно вешать противомоскитные сетки на окна и двери.

Лихорадка денге является опасным вирусным заболеванием. Оно наиболее широко распространено в регионах с тропическим и субтропическим климатом. Основными симптомами лихорадки денге являются высокая температура, тошнота, сыпь, головные и поясничные боли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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