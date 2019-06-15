Суд в Москве отправил под домашний арест бизнесмена Альберта Худояна

СЕГОДНЯ 20:05 2019-06-15T20:05:30+03:00

Мера пресечения в отношении владельца компании "Оптима Девелопмент" избрана на два месяца

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Тверской суд Москвы отправил под домашний арест владельца компании "Оптима Девелопмент" Альберта Худояна. Его обвиняют в мошенничестве на 2 миллиарда рублей.

"Постановлением Тверского суда Москвы отклонено ходатайство следствия об избрании в отношении обвиняемого Худояна меры пресечения в виде заключения под стражу. В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на срок до 14 августа", - цитирует ТАСС слова представителя суда.

В ходе заседания защита Худояна просила суд отклонить ходатайство следственных органов МВД о заключении его под стражу и избрать ему более мягкую меру пресечения, например, домашний арест или залог в размере 1 миллиарда рублей.

Напомним, в ночь на пятницу, 14 июня, в Москве был задержан крупный бизнесмен Альберт Худоян. 57-летнего владельца компании Optima Development заподозрили в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере.

ИСТОЧНИК KP.RU