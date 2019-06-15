Сотрудница парикмахерской получила стулом по голове в центре Москвы
Жительница Москвы получила стулом по голове, когда выходила из салона красота на проспекте Мира, где в настоящее время работает. Мебель выбросили из окна четвертого этажа.
Как рассказал «КП» источник в правоохранительных органах, стул приземлился точно в голову женщина, в результате чего она попала в больницу с ушибами и ссадинами головы, а также грудной клетки.
Обиженная женщина, которую бросил муж, выбросила из окна четвертого этажа ненужные ей вещи
Как позже выяснилось, ни в чем невинная сотрудница парикмахерской стала жертвой семейной ссоры, устроенной обиженной женщиной, которую бросил муж . Именно она решила избавиться от всего ненужного, в том числе и стула, который выбросила из окна квартиры.
В настоящее время сотрудники правоохранительных органов по данному факту проводят проверку в порядке, предусмотренном ст. 144 («Порядок рассмотрения сообщения о преступлении») и 145 («Решения, принимаемые по результатам рассмотрения сообщения о преступлении») Уголовно-процессуального кодекса РФ.
ИСТОЧНИК KP.RU