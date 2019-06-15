2019-06-15T20:49:31+03:00
Происшествия

Сотрудница парикмахерской получила стулом по голове в центре Москвы

Мебель упала женщине на голову из окна четвертого этажа на проспекте Мира
Марина ВЕНЦОВАKP.RU
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Тот самый стул, который приземлился на голову сотрудницы парикмахерской в МосквеТот самый стул, который приземлился на голову сотрудницы парикмахерской в Москве
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Жительница Москвы получила стулом по голове, когда выходила из салона красота на проспекте Мира, где в настоящее время работает. Мебель выбросили из окна четвертого этажа.

Как рассказал «КП» источник в правоохранительных органах, стул приземлился точно в голову женщина, в результате чего она попала в больницу с ушибами и ссадинами головы, а также грудной клетки.

Обиженная женщина, которую бросил муж, выбросила из окна четвертого этажа ненужные ей вещи

Обиженная женщина, которую бросил муж, выбросила из окна четвертого этажа ненужные ей вещи

Как позже выяснилось, ни в чем невинная сотрудница парикмахерской стала жертвой семейной ссоры, устроенной обиженной женщиной, которую бросил муж . Именно она решила избавиться от всего ненужного, в том числе и стула, который выбросила из окна квартиры.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов по данному факту проводят проверку в порядке, предусмотренном ст. 144 («Порядок рассмотрения сообщения о преступлении») и 145 («Решения, принимаемые по результатам рассмотрения сообщения о преступлении») Уголовно-процессуального кодекса РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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