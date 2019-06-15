Сотрудница парикмахерской получила стулом по голове в центре Москвы

СЕГОДНЯ 20:49 2019-06-15T20:49:31+03:00

Тот самый стул, который приземлился на голову сотрудницы парикмахерской в Москве

Мебель упала женщине на голову из окна четвертого этажа на проспекте Мира

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Жительница Москвы получила стулом по голове, когда выходила из салона красота на проспекте Мира, где в настоящее время работает. Мебель выбросили из окна четвертого этажа.

Как рассказал «КП» источник в правоохранительных органах, стул приземлился точно в голову женщина, в результате чего она попала в больницу с ушибами и ссадинами головы, а также грудной клетки.

Обиженная женщина, которую бросил муж, выбросила из окна четвертого этажа ненужные ей вещи

Как позже выяснилось, ни в чем невинная сотрудница парикмахерской стала жертвой семейной ссоры, устроенной обиженной женщиной, которую бросил муж . Именно она решила избавиться от всего ненужного, в том числе и стула, который выбросила из окна квартиры.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов по данному факту проводят проверку в порядке, предусмотренном ст. 144 («Порядок рассмотрения сообщения о преступлении») и 145 («Решения, принимаемые по результатам рассмотрения сообщения о преступлении») Уголовно-процессуального кодекса РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU