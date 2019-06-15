СМИ: США усилили кибератаки в отношении энергосистемы России

СЕГОДНЯ 20:53 2019-06-15T20:53:59+03:00

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Спецслужбы Соединенных Штатов в течение последнего года стали активнее, чем ранее, пытаться внедрить вредоносное программное обеспечение в российскую энергосистему.

Как сообщили источники газеты The New York Times из числа бывших и действующий официальных лиц, речь идет о программах, с помощью которых США могут собирать информацию о российской энергосистеме. Кроме того, не исключено, что, благодаря им, хакеры смогут отключить ее отдельные элементы.

"Эти действия в течение последнего года стали предпринимать гораздо более агрессивно, - приводятся в публикации слова одного из источников. - Мы делаем это в таких масштабах, о каких мы и не думали несколько лет назад".

В издании отмечается, что таким образом Вашингтон надеется "сделать предупреждение президенту [РФ] Владимиру Путину".

Кстати, ранее сайт kp.ru писал о том, что американские СМИ распространили информацию о том, что хакеры их России проникли в энергосеть Соединенных Штатов. Однако факт взлома системы кибервзломщиками не был доказан.

ИСТОЧНИК KP.RU