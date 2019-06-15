2019-06-15T21:42:49+03:00
Политика

Певица Maruv прервала интервью на вопросе о принадлежности Крыма

Инцидент произошел перед концертом исполнительницы в одном клубов Киева
Марина ВЕНЦОВА
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Певица MaruvПевица MaruvФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Певица Анна Корсун, более известная, как Maruv, отказалась отвечать на вопрос журналиста о принадлежности Крыма. Инцидент произошел перед концертом исполнительницы в одном из киевских клубов.

Корреспондент одного из украинских телеканалов спросил у Maruv о Крыме. Певица попросила задать ей другой вопрос, однако журналист повторил тот же.

"Так, все, пока всем", - сказала певица, развернулась и ушла, не закончив интервью с представителями других СМИ, пишет украинское издание «Обозреватель».

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, Maruv стала победительницей в украинском национальном отборе на Евровидение-2019. Однако певица отказалась подписывать контракт с Национальной общественной телерадиокомпанией (НОТУ) из-за политизированности некоторых его пунктов. Артистка подчеркнула, что не хотела выступать с лозунгами в поддержку некоторых украинских политиков.

maruvofficialmaruvofficial
Maruv не собирается играть в грязные политические игры Киева
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ИСТОЧНИК KP.RU

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