Эксперт «Евровидения» Пол Джордан: Вопрос о Крыме поставил Maruv в неловкое положение

После невероятной чехарды с поиском украинского участника на «Евровидение» было ясно, что нас, поклонников конкурса, ждёт какая-то неожиданность. Артисты один за одним отказывались принимать участие в евросмотре после Maruv, национальный вещатель уже не знал, куда бежать - такая ситуация была впервые. Но, как говорится, не рой другому яму. Поэтому вечером украинская сторона объявила, что отказывается в этом году принимать участие в «Евровидении». При этом транслировать конкурс будет.

Ситуацию прокомментировал эксперт конкурса, Пол Джордан, ранее известный нам, как официальный представитель «Евровидения». В интервью BBC он назвал происходящее «немного безумным» и сообщил, что песня Maruv была одной из сильнейших в этом году. «Пока песни других участников не вызвали особого шума, а вот от украинской песни народ был в восторге. У неё был хороший шанс на победу». Так же он заметил, что артистку поставили в непростую ситуацию во время телевизионного отбора, напрямую спросив, считает ли она Крым российской или украинской территорией. Что, конечно, поставило ее в неловкое положение.

Европейский вещательный союз так же не стал отмалчиваться, и практически сразу же выпустил заявление на официальном сайте музыкального конкурса: - «Каждый участвующий вещатель несет ответственность за выбор артиста для конкурса в соответствии с установленными правилами. Мы с грустью можем подтвердить, что украинская сторона проинформировала Европейский вещательный союз, что после обсуждений они приняли трудное решение выйти из конкурса 2019 года. Мы надеемся увидеть их снова в 2020 году. Однако, мы с нетерпением ждём мая, чтобы увидеть фантастическое мероприятие в Тель Авиве.

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